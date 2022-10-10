ДСНС: зросла кількість постраждалих через обстріл Києва

Унаслідок російських атак по Києву загинули п’ять людей, ще 47 поранені, повідомила речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага, зазначає Радіо Свобода.

«Рятувальники працювали у шести точках, куди влучили ворожі ракети. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки загинули 5 людей, 47 постраждали. Також врятовано 12 людей», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, ще 24 людини рятувальники евакуювали з будинків, які були пошкоджені.

Речниця ДСНС у Києві додала, що рятувальники продовжують розбирати завали, тому дані щодо постраждалих можуть змінитися.