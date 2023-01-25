Двоє людей загинули в результаті російського обстрілу Берислава на Херсонщині

Published

Снаряди влучили в продуктовий магазин.

25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області.

Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, двоє загиблих

Фото: Володимир Літвінов

Про це повідомив у Телеграм голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.

Фото: Володимир Літвінов

Внаслідок влучань поранені троє місцевих жителів. Вони знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, що протягом 24 січня шестеро мирних українців були поранені ворожими обстрілами в Херсонській області. В селі Бериславського району загинув 34-річний чоловік. // LB.ua

 

Like

Tags:

You may also like...