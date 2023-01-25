Двоє людей загинули в результаті російського обстрілу Берислава на Херсонщині

Снаряди влучили в продуктовий магазин.

25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області.

Про це повідомив у Телеграм голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.

Внаслідок влучань поранені троє місцевих жителів. Вони знаходяться у лікарні.