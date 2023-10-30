Двоє працівників Старобільського СІЗО підозрюються у державній зраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення правоохоронці зрадили присязі й перейшли на бік ворога.

Підозрювані добровільно вступили до так званого «Старобільського слідчого ізолятора увп мвс лнр».Отримали вогнепальну зброю для несення «служби» та почали виконувати злочинні накази окупаційної влади рф.

Фігуранти забезпечують регулярне патрулювання прилеглої території закладу та проводять огляди осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Усім особам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури