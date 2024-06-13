Двоє російських пропагандистів відправились у кому на Донеччині

Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали тяжкі поранення на Донеччині.

Спочатку телеканал заявив, що поранено трьох співробітників, але пізніше уточнив, що третій потерпілий був офіцером-супроводжувачем. Пропагандистів госпіталізували.

Гауляйтер Горлівки повідомив, що пропагандист Олексій Івлієв та його колега зазнали тяжких поранень “під час виконання професійних обов’язків” у селищі Гольмівський.

Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.

“У них травматична ампутація, відкрита черепномозкова”, – сказала головлікар. // LB.ua