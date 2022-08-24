Джонсон у Києві оголосив новий пакет оборонної допомоги Україні

Його вартість складає $63,5 млн.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив новий пакет оборонної підтримки України вартістю в 54 млн фунтів стерлінгів ($63,5 млн).

У ході візиту до Києва, здійсненого на знак солідарності, британський премʼєр заявив, що Україна “може і виграє цю війну”. Про це повідомили на сайті уряду.

Пакет включає безпілотне стеження та протитанкові боєприпаси, запит на які робили ЗСУ.

“Цей пакет безпілотних авіаційних систем стане кроком уперед у нинішніх можливостях України, покращить її дальне спостереження та оборонні можливості наведення”, – повідомили в уряді Великої Британії.

Йдеться про 850 мікробезпілотників Black Hornet, розроблених спеціально для використання в містах і селах для виявлення наближення сил ворога.

Навчання роботі з такими апаратами займає всього 20 хвилин. Кожен БпЛА передає стрімінгове відео та фотографії, аби наземні сили мали змогу безпечно захищати міста.

“Сьогоднішній пакет допомоги надасть відважним і стійким Збройним силам України ще один імпульс, дозволивши їм продовжувати відкидати російські сили і боротись за свою свободу”, – заявив Джонсон.

Він повідомив про підтримку Британією розслідувань воєнних злочинів росіян. Сполучене Королівство також готується передати Україні машини для пошуку мін у водах. Українців навчать роботі з ними у найближчі тижні на території Великої Британії.

У програмі тренувань українців навчають не лише британські, а й канадські, данські, норвезькі, французькі, шведські, литовські та новозеландські інструктори.

Загалом Велика Британія надала Україні допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Серед європейських країн саме Велика Британія поставила українцям найбільше озброєння для захисту від окупантів. // LB.ua