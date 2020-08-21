Единственная причина Иловайской трагедии – это агрессия России

В общей сложности привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан РФ.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное вторжение сил Российской Федерации на территорию Украины, а 29 августа по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие вплотную расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих под Иловайском.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, который расследует причины трагедии.

«Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

В соответствии с установленными данными, критическое соотношение украинских военных с подразделениями РФ составляло: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11, бронетехника — 1 к 16; артиллерия — 1 к 15, «Грады» — 1 к 24.

24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага. 26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных коридоров для выхода из окружения.

«Однако 29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, с нарушением требований ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области», — отметили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом, было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

Напомним, следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску еще не завершено. В августе 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования. Однако в сентябре 2019-го новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что намеревается возобновить расследование Иловайского котла. // LB.ua