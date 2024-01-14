Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією

До того як мобілізовані потрапляють до армії, в них існує страх перед тим, чого вони не знають

Екскомандир «Азову» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому цивільні бояться бути мобілізованими.

Про це він сказав у розмові з ведучою ТСН Наталією Островською.

«До того як деякі мобілізовані потрапляють до армії, в них існує страх перед тим, чого вони не знають. Що їх чекає взагалі. Вони собі уявляють війну просто як суцільний жах і смерть. Воно можливо десь так і є, але ми це сприймаємо абсолютно інакше», – каже Жорін.

За його словами, коли новобранці потрапляють до у колектив 3 ОШБр, «вони бачать те ставлення до життя, те ставлення про процесів, які є у нас».

«Коли вони бачать внутрішнє побратимство і відношення командира і бійця, то це повністю міняє їх ставлення. У нас командир і боєць – це не люди з різних світів, це люди з одного світу. У нас командир – це перший серед рівних, а не людина, до якої не можна підходити», – наголосив Жорін.