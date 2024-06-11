Естонія передає Україні ЗРК Mistral і ракети до них

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 11 червня оголосив про надання Україні пакета військової допомоги, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.

Про це, як пише “Європейська правда”, йдеться в повідомленні естонського Міноборони.

Оголошуючи про пакет, Певкур наголосив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити тривалу жорстоку атаку Росії, й така допомога також в інтересах Естонії.

“Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала максимальну користь від неї, не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли відновити необхідні поставки в найкоротші терміни”, – додав він.

Точні обсяги військової допомоги Естонія не розголошує з міркувань безпеки.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Комплекс має радіус дії до 6 кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

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