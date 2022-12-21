Фінляндія відправить до України одинадцятий вантаж оборонної допомоги

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Фінляндія надасть Україні більше оборонної допомоги. Президент Фінляндії Саулі Нійністьо ухвалив це питання сьогодні, 20 грудня, за поданням уряду, про це йдеться  у прес-релізі на сайті міністерства оборони Фінляндії.

Це вже одинадцятий вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну, зазначає видання YLE.fi. Вартість вантажу становить 28,8 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 млн євро.

Kaksi maastoasuista sotilasta odottaa aseistautuneina polvillaan lumisella metsätiellä.

– Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку, – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально. У наданні додаткової допомоги враховувані як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони.

Крім того, президент вирішив, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії до кінця 2023 року, йдеться у прес-релізі.

У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України. Велика Британія звернулася до країн-партнерів за підтримкою у проведенні навчання.

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