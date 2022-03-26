Фосфорні бомби: що відомо про боєприпаси, якими Росія бомбить Україну

Через високу температуру горіння фосфорний заряд буквально випалює все навколо.

Відомо, що начинену фосфором зброю стали використовувати ще за часів Першої світової війни. Згодом її заборонили, але, попри всі заборони, зараз ці небезпечні боєприпаси використовують проти мирних українців російські окупаційні війська.

Що таке фосфорні бомби

Фосфорні бомби – це авіаційні боєприпаси, що складаються з корпусу, пального наповнювача у вигляді білого фосфору або комплексного заряду з декількох сумішей, а також механізму для його займання.

Крім авіабомб, фосфором начиняють авіабаки, артилерійські снаряди, ракети та реактивні снаряди, артилерійські міни і ручні гранати.

Білий фосфор, який використовують для виготовлення цих боєприпасів, – самозаймиста, дуже вогненебезпечна воскоподібна речовина від безбарвного до жовтого світлопроникного кольору з гострим запахом часнику. Форма, в якій він використовується військовими, дуже активна і загоряється від контакту з киснем.

Фосфорні бомби: принцип дії

Фосфорні бомби можна розділити на два види за способом спрацьовування: в повітрі та після удару об поверхню. Перші приводяться в дію керованим детонатором, другі вибухають безпосередньо при ударі.

У результаті удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити.

При горінні білий фосфор розвиває температуру до 1300 °C, однак залежить від типу боєприпасу, навколишньої температури та вологості. Процес горіння фосфору супроводжується рясним виділенням густого їдкого білого диму і триває до тих пір, поки не припиниться доступ кисню або не вигорить все речовина.

Фосфорні бомби: радіус ураження

Через високу температуру горіння (до 1300 °C) фосфорний заряд підпалює все навколо.

У радіусі до 150 метрів від епіцентру вибуху у людей буквально обвуглюється шкіра навіть під одягом.

Фосфорні бомби: чим небезпечні

Крім того, що фосфорний заряд буквально випалює все навколо, і сам фосфор є дуже отруйною речовиною. Він може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також омертвіння тканин.

При попаданні на шкіру людини палаючий білий фосфор викликає важкі опіки, а після потрапляння фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає мученицьку смерть. Смертельна доза для людини становить 0,05 — 0,15 г.

Росія скидає фосфорні бомби на Україну

24 березня повідомлялося, що російські війська скинули кілька фосфорних бомб в Луганській області.

«У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську та Новодружеску, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби», – зазначав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, пізно ввечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси на північно-західній околиці Києва.

«Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року», – зазначив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити при фосфорному бомбардуванні. Зокрема, якщо фосфор потрапив на шкіру або одяг, ні в якому разі не торкайтеся до нього руками. По можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. // УНІАН