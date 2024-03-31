Франція оголосила про нову військову допомогу Україні

Йдеться про БТРи, ракети для ППО та боєприпаси з дистанційним керуванням.

Франція в рамках нового пакету допомоги передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети Aster для ППО. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Le Monde.

За словами міністра, Франція передасть ЗСУ стару броньовану техніку, яка “все ще справна”, але її збираються замінити більш новою в складі французького війська.

“Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини VAB: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року”, – каже Лекорню.

Міністр також заявив, що Франція хоче допомогти з посиленням ППО України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, яку раніше передала Італія.

“Окрім цього, ми розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа”, – додав міністр.

Підкреслюється, що Париж просить французьку оборонну промисловість виробляти все більше і більше продукції, щоб задовольнити потреби своєї армії та забезпечити довгострокову підтримку Україні. // Дзеркало тижня