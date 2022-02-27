Франция закрывает небо для российских самолетов
Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов. Запрет начнет действовать с вечера 27 февраля.
Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари.
«С сегодняшнего вечера (27 февраля. — Ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством», — говорится в сообщении.
France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity.
— Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) February 27, 2022