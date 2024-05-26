Фронт на Харківщині. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

«Є вже у нас полонені російської армії»

Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.

«У зоні відповідальності 92-ї бригади нам вдалося зупинити поступ ворожих військ, але вони все одно шукають слабкі місця в нашій обороні і намагаються зафіксуватися та розширитися. Помітно, що своїх людей вони не жаліють. Подекуди нам вдаються успішні контрнаступальні дії. Є вже у нас полонені російської армії. Але загалом ми проводимо маневрену оборону», – пояснив полковник.

Щодо загальної ситуації, то головнокомандувач Збройних сил України ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони, щоб не допустити подальшого просування ворожих військ, додав Федосенко.