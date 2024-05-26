Фронт на Харківщині. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії
«Є вже у нас полонені російської армії»
Збройним силам України вдалося зупинити поступ ворожих військ на Харківщині та навіть провести подекуди успішні контрнаступальні дії. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.
Щодо загальної ситуації, то головнокомандувач Збройних сил України ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони, щоб не допустити подальшого просування ворожих військ, додав Федосенко.Tweet