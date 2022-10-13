ФСБ намагалася наповнити Україну завербованими зеками з т.зв. «лнр»

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України.

До її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Усім їм залишався мінімальний строк за гратами, тож фсб завербувала «зеків» і «підказала» їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон.

Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти рф мали виконувати ворожі завдання проти України.

Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися «начальник оперативной части исправительной колонии № 38» терористичної організації «лнр».

Свої дії він координував з кадровими співробітниками фсб.

Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.

Служба безпеки України