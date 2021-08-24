Генерал-«їхтамнєт» прибуває для перевірки окупантів

На тимчасово окуповану територію України прибуває командувач 8 А Південного ВО ЗС РФ генерал-лейтенант Сичевой.

Тривалий час кремлівська пропаганда вперто транслювала на весь світ “мантру”, що на тимчасово окупованих територіях України російських військ немає, “в Україні триває громадянська війна” та українським військам протистоїть “ополчєніє” з шахтарів та комбайнерів.

Розвідувальним органом Міністерства оборони України здійснюється цілеспрямована робота щодо збору доказів російської збройної агресії проти нашої держави, які передаються відповідним міжнародним установам для подальшого розслідування.

Значні зусилля вітчизняної воєнної розвідки зосереджено на відстеженні безпекової ситуації довкола України саме з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави, щоб не дати можливості кремлівським керманичам зіпсувати свято українцям.

Відомо, що сьогодні для контролю проведення заходів оперативної та бойової підготовки з’єднань і військових частин 1 та 2 армійських корпусів окупантів заплановано прибуття на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях командувача 8 армією (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС Росії генерал-лейтенанта Андрій Івановича Сичевого.

ГУР МО України нагадує особисто Андрію Сичевому, а також усім російським військовим злочинцям про неминучість покарання за свої злочини.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України