Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.06.22
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.06 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 30950 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1367 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3366 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 661 (+14) од,
- РСЗВ / MLRS — 207 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 95 (+0) од,
- літаків / aircraft – 210 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 535 (+14),
- крилаті ракети / cruise missiles — 121 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2329 (+4) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 51 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine