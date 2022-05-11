Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 11.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.05 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 26350 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1187 (+17) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 2856 (+48) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 528 (+9) од,
- РСЗВ / MLRS — 185 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 87 (+0) од,
- літаків / aircraft – 199 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 160 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 390 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles — 94 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 1997 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Novopavlivsk, Kurakhiv and Severodonetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet