Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 14.04.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 19900 осіб,
- танків / tanks ‒ 753 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1968 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 366 од,
- РСЗВ / MLRS — 122 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 64 од,
- літаків / aircraft – 160 од,
- гелікоптерів / helicopters – 144 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 1437 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 134.
- Спеціальна техніка / special equipment — 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet