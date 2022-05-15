Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 15.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.05 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 27400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1220 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 2958 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 555 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS — 195 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 89 (+1) од,
- літаків / aircraft – 200 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 164 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 416 (+5),
- крилаті ракети / cruise missiles — 95 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2087 (+28) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv and Avdiivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet