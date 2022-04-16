Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 16.04.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 20100 осіб,
- танків / tanks ‒ 762 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1982 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 371 од,
- РСЗВ / MLRS — 125 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 66 од,
- літаків / aircraft – 163 од,
- гелікоптерів / helicopters – 145 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 1458 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 138.
- спеціальна техніка / special equipment — 26.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet