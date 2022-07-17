Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.07.22
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.07 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 38300 (+160) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1684 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3879 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 846 (+0) од,
- РСЗВ / MLRS — 248 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 110 (+1) од,
- літаків / aircraft – 220 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 688 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles — 166 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2746 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet