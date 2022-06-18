Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 18.06.22
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.06 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 33350 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1465 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3573 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 739 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS — 233 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 98 (+1) од,
- літаків / aircraft – 216 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 594 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles — 129 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2513 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk, Bahmut and Kryvyi Rih direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet