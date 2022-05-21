Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 21.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.05 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 28850 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1278 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3116 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 596 (+0) од,
- РСЗВ / MLRS — 201 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 93 (+0) од,
- літаків / aircraft – 204 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 169 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 462 (+2),
- крилаті ракети / cruise missiles — 104 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2178 (+16) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet