Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 21.06.22
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.06 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 34100 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1496 (+19) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3606 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 752 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS — 239 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 98 (+0) од,
- літаків / aircraft – 216 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 181 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 611 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles — 137 (+7),
- кораблі /катери / warships / boats — 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2537 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 59 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Avdiivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet