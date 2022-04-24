Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 24.04.22

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Дані уточнюються

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.04 were approximately:

особового складу / personnel — близько/ about 21800 осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 873 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2238 од,

артилерійських систем / artillery systems – 408 од,

РСЗВ / MLRS — 147 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 69 од,

літаків / aircraft – 179 од,

гелікоптерів / helicopters – 154 од,

автомобільної техніки / vehicles — 1557 од,

кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 191.

Спеціальна техніка / special equipment — 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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