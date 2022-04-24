Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 24.04.22
Дані уточнюються
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.04 were approximately:
особового складу / personnel — близько/ about 21800 осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 873 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2238 од,
артилерійських систем / artillery systems – 408 од,
РСЗВ / MLRS — 147 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 69 од,
літаків / aircraft – 179 од,
гелікоптерів / helicopters – 154 од,
автомобільної техніки / vehicles — 1557 од,
кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 191.
Спеціальна техніка / special equipment — 28.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet