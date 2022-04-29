Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.04.22

Опубликовано

Дані уточнюються / Data are being updated

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04 were approximately:

особового складу / personnel — близько/ about 23000 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем / artillery systems – 435 (+4) од,

РСЗВ / MLRS — 151 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 73 (+1) од,

літаків / aircraft – 189 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки / vehicles — 1695 (+7) од,

кораблі /катери / boats / cutters — 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks — 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 229 (+14).

спеціальна техніка / special equipment — 31 (+0).

пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Like

Метки:

Читайте также: