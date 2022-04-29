Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.04.22
Дані уточнюються / Data are being updated
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04 were approximately:
особового складу / personnel — близько/ about 23000 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 986 (+16) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2418 (+29) од,
артилерійських систем / artillery systems – 435 (+4) од,
РСЗВ / MLRS — 151 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 73 (+1) од,
літаків / aircraft – 189 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
автомобільної техніки / vehicles — 1695 (+7) од,
кораблі /катери / boats / cutters — 8 (+0) од,
цистерн з ПММ / fuel tanks — 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 229 (+14).
спеціальна техніка / special equipment — 31 (+0).
пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet