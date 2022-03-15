Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати противника
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- особового складу / personnel — понад/ more 13500 осіб,
- танків / tanks ‒ 404 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1279 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 150 од,
- РСЗВ / MLRS — 64 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 36 од,
- літаків / aircraft – 81 од,
- гелікоптерів / helicopters – 95 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 640 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 9.