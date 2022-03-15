 Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати противника

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.03 were approximately:
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  • особового складу / personnel — понад/ more 13500 осіб,
  • танків / tanks ‒ 404 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1279 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 150 од,
  • РСЗВ / MLRS — 64 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 36 од,
  • літаків / aircraft – 81 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 95 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 640 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 9.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
#stoprussia Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let’s win together!
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