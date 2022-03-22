Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про втрати окупантів на 22.03.22

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.03 were approximately:

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  • особового складу / personnel — близько/ about 15300 осіб,
  • танків / tanks ‒ 509 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1556 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 252 од,
  • РСЗВ / MLRS — 80 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 45 од,
  • літаків / aircraft – 99 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 123 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 1000 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 35.
  • спеціальна техніка / special equipment — 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Strike the occupier! Let’s win together!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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