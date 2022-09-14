Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 

Published

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.09 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 53650 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2180 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4665 (+3) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1290 (+11) од,
  • РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 167 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 246 (+2) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 215 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+4),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3501 (+32) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 120 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Like

Tags:

You may also like...