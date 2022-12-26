Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати окупантів на 26.12.22
Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.12 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 102600 (+550) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3016 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6017 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1996 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS – 418 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,
- літаків / aircraft – 283 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1707 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4647 (+12) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kupiansk, Avdiyivka and Bakhmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet