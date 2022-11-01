Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 01.11.22

Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. / Good day, more than 600 russian occupiers have been eliminated again. The enemy suffered the greatest losses in the Avdiivka and Bakhmut directions.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 72470 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2698 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5501 (+16) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1730 (+2) од,

РСЗВ / MLRS – 383 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 197 (+0) од,

літаків / aircraft – 276 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1415 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+45),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4143 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Bahmut directions

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine