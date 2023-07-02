Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.07.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.07.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 229660 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4052 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7888 (+20) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4188 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS – 637 (+5) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 390 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3557 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6816 (+22) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 583 (+3).
- Дані уточнюються / Data are being updated.
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У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».
Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів», відповідно, з Чорного моря.
Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА типу «Shahed» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено нашими воїнами.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!