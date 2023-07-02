Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 02.07.23

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Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.07.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 229660 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4052 (+10) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7888 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4188 (+26) од,
  • РСЗВ / MLRS – 637 (+5) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 390 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3557 (+12),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1261 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6816 (+22) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 583 (+3).
  • Дані уточнюються / Data are being updated.

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У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».

Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів», відповідно, з Чорного моря.

Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА типу «Shahed» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено нашими воїнами.

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Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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