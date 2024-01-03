Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.01.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 361500 (+680) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5990 (+0) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11107 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8546 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 945 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 629 (+3) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6748 (+36),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1783 (+73),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11391 (+26) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1298 (+14)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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