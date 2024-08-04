Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.08.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.08.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 582910 (+1150) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 16255 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 16276 (+59) од,
- РСЗВ / MLRS – 1138 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 911 (+3) од,
- літаків / aircraft – 363 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13103 (+41),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2412 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2734 (+11)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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