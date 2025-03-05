Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.03.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.03.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 880660 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10256 (+1) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21304 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 24087 (+23) од,
- РСЗВ / MLRS – 1306 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1094 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 27849 (+108),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 39512 (+84) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3769 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet