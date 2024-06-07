Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 07.06.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.06.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 516080 (+1080) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 833 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10886 (+40),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2238 (+8)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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