Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 08.06.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 517290 (+1210) одиниць;
  • танків ‒ 7843 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од.;
  • артилерійських систем –  13533 (+36) од.;
  • РСЗВ – 1095 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 834 (+1) од.;
  • літаків – 357 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!

Генеральний штаб ЗСУ

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