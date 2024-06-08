Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 08.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 517290 (+1210) одиниць;
- танків ‒ 7843 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од.;
- артилерійських систем – 13533 (+36) од.;
- РСЗВ – 1095 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 834 (+1) од.;
- літаків – 357 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59) од.;
- крилатих ракет ‒ 2277 (+7) од.;
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од.;
- спеціальної техніки ‒ 2248 (+10) од.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!Tweet