Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.10.25

Published

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.10.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1120510 (+1120) осіб / persons
  • танків / tanks – 11246 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23339 (+14) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33547 (+13) од
  • РСЗВ / MLRS – 1517 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 68547 (+254)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3841 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63775 (+70)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Like

 

Tags:

You may also like...