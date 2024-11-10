Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.11.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.11.24

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 708890 (+1350) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9249 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 18726 (+29) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 20280 (+31) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 996 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 18619 (+44),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2634 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 28683 (+122) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3604 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ

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