Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.12.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.12.24

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 755940 (+1350) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9524 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19596 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 21064 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 20107 (+14),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2859 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 31037 (+48) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3637 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ

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