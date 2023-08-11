Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 11.08.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.08.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 252780 (+580) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8318 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 5043 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 713 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 471 (+2) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4197 (+18),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1377 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7511 (+16) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 756 (+10).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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