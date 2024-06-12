Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 521830 (+980) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15187 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 13736 (+46) од,
- РСЗВ / MLRS – 1099 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 844 (+2) од,
- літаків / aircraft – 359 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11042 (+19),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2280 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)
- Дані уточнюються / Data are being updated.
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У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА.
Усього – 30 засобів повітряного нападу:
– 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф.);
– 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
– 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбавської обл. – рф.);
– 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
– 4 крилаті ракет Х-101/Х-555;
– 24 ударних БпЛА типу «Shahed».
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!