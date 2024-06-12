Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.06.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 521830 (+980) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7911 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15187 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 13736 (+46) од,

РСЗВ / MLRS – 1099 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 844 (+2) од,

літаків / aircraft – 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11042 (+19),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2280 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18736 (+60) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА.

Усього – 30 засобів повітряного нападу:

– 4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф.);

– 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

– 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбавської обл. – рф.);

– 24 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

– 4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

– 24 ударних БпЛА типу «Shahed».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ