Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 13.07.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько / about 557770 (+1120) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15779 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 15216 (+58) од,
- РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 889 (+1) од,
- літаків / aircraft – 361 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12069 (+34),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2556 (+13)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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