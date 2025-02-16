Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 16.02.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.02.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 858390 (+1730) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10073 (+5) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21011 (+84) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 23185 (+11) од,
- РСЗВ / MLRS – 1283 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1067 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25377 (+36),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37456 (+77) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3749 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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