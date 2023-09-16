Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 16.09.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.09.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 271790 (+350) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4616 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8824 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 5988 (+16) од,
- РСЗВ / MLRS – 774 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 521 (+0) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4738 (+24),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8525 (+33) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 891 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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