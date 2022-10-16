Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 16.10.22
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2529 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5193 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1589 (+7) од,
- РСЗВ / MLRS – 365 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 186 (+0) од,
- літаків / aircraft – 268 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1224 (+14),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3959 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Bahmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet