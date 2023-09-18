Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 18.09.23

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Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.09.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 272940 (+620) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 4623 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8834 (+6) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 6027 (+24) од,
  • РСЗВ / MLRS – 776 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 525 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4769 (+27),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1462 (+7),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8571 (+34) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 901 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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