Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 18.10.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.10.25
- особового складу / personnel – близько / about 1129180 (+1150) осіб / persons
- танків / tanks – 11267 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23396 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33789 (+41) од
- РСЗВ / MLRS – 1522 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+0) од
- літаків / aircraft – 428 (+1) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71523 (+498)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64672 (+131)
- спеціальна техніка / special equipment – 3980 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet