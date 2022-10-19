Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 19.10.22
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 66280 (+430) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2554 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5235 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1637 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 372 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+1) од,
- літаків / aircraft – 269 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1286 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 323 (+5),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3999 (+14) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 146 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Kramatorsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet