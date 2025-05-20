Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.05.25

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.05.25

  1. особового складу / personnel ‒ близько/ about 975800 (+1030) осіб / persons,
  2. танків / tanks ‒ 10834 (+1) од,
  3. бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22567 (+5) од,
  4. артилерійських систем / artillery systems – 28067 (+58) од,
  5. РСЗВ / MLRS – 1388 (+1) од,
  6. засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) од,
  7. літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  8. гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  9. БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 36621 (+118),
  10. крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  11. кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  12. підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  13. автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49093 (+105) од,
  14. спеціальна техніка / special equipment ‒ 3894 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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